Der junge Barkeeper und Gelegenheitsdieb Nathan "Nate" Drake (Tom Holland) hat bis auf wenige rätselhafte Postkarten seit 15 Jahren nichts mehr von seinem abgetauchten Bruder Sam gehört.

Als ihn mit dem Schatzsucher Victor "Sully" Sullivan (Mark Wahlberg) ein Weggefährte Sams aufsucht, schließt sich Nate in der Hoffnung, seinen Bruder wiederzusehen, der Jagd nach einem legendären Goldschatz aus dem Umfeld des berühmten Seefahrers Ferdinand Magellan an.



In einem Auktionshaus erbeuten Nate und Sully eines von zwei Altarkreuzen, die in einem Tagebuch von Magellans einstigem Kapitän als Schlüssel ausgewiesen sind. Dabei macht Nate erstmals Bekanntschaft mit ihrem skrupellosen Widersacher Santiago Moncada (Antonio Banderas) - einem Nachfahren der Familie, die seinerzeit Magellans Expedition finanzierte - und dessen Söldnertruppe um Jo Braddock (Tati Gabrielle).



Nate und Sully reisen nach Barcelona zu Chloe (Sophia Ali), die das zweite Altarkreuz besitzt und bereits einen Deal mit Sully hat. Bei der von Nate als ihr nächstes Ziel entschlüsselten Basílica de Santa Maria del Pi findet das Trio nach der Überwindung versteckter Rätsel und Fallen eine Schatzkarte, die nach Südostasien weist.



Chloe hintergeht Nate und Sully zugunsten von Moncada, doch ihr Verrat ist nur der erste von mehreren, die auf beiden Seiten folgen, während sich der Wettlauf um das Gold im schwindelerregenden Showdown zuspitzt.





Der Action-Abenteuerfilm "Uncharted" erzählt eine Vorgeschichte zu der gleichnamigen Videospielserie, die mit mehr als 40 Millionen verkauften Games zu den bekanntesten und erfolgreichsten Videospielmarken überhaupt gehört.



Der Kinohit wartet mit einer internationalen Starbesetzung auf, die neben den Hauptdarstellern Tom Holland ("Spider-Man: Homecoming", "Spider-Man: Far From Home", "Spider-Man: No Way Home") und Mark Wahlberg ("Ted", "Boogie Nights") auch Antonio Banderas ("Leid und Herrlichkeit", "Die Maske des Zorro") als Schurke umfasst.



Inszeniert wurde der Blockbuster von Ruben Fleischer ("Venom", "Zombieland"), nachdem das Projekt in einem früheren Stadium unter anderem auch Shawn Levy ("Free Guy", "Deadpool & Wolverine") vorlag.



Gedreht wurde der Film zu großen Teilen im Studio Babelsberg.