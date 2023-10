Unheimliche Begegnung der dritten Art

In einer amerikanischen Kleinstadt soll der Ingenieur Roy Neary (Richard Dreyfuss) seltsamen Lichtern und elektrischen Phänomenen nachgehen. Doch in einer sternenklaren Nacht wird er plötzlich selbst von einer gleißenden Erscheinung am Himmel überrascht. Fast zur gleichen Zeit verschwindet der kleine Barry. Seine Mutter Jillian (Melinda Dillon) ist ebenso wie Roy und viele andere Beobachter der Meinung, dass Ufos im Spiel sind. Doch offizielle Stellen weisen den Verdacht zurück.



Gleichzeitig ist ein Team um den Experten Lacombe (François Truffaut) unterwegs, denn in anderen Teilen der Welt sind ebenfalls unerklärliche Dinge geschehen: Verschollene Schiffe und Flugzeuge tauchen ohne Besatzung an ganz anderen Orten wieder auf.



Roy ist jetzt wie besessen von der Idee, dass man es mit Außerirdischen zu tun hat. Eine seltsame Melodie und das Bild eines Tafelberges gehen ihm nicht aus dem Sinn. Und dann weiß er, wo er wahrscheinlich die Lösung aller Geheimnisse finden kann. Zusammen mit Jillian macht er sich auf den Weg.