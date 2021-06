Varg Veum – Kalte Herzen

Varg Veum (Trond Espen Seim) und seine Freundin Karin Bjørge (Lene Nystrøm) werden bald Eltern. Grund genug für den Privatdetektiv, demnächst etwas kürzerzutreten. Doch das funktioniert nicht so einfach wie gedacht: Denn sein neuester Fall, die Suche nach einer verschwundenen Prostituierten namens Margarete (Gitte Witt), füllt ihn nicht nur beruflich voll aus, sondern belastet auch sein Privatleben. Siv (Ingrid Olava), die Schwester der Verschwundenen, ist die Auftraggeberin der Ermittlungen. Doch schnell wird klar, dass alle drei Geschwister der Familie Gunnar in dunkle Machenschaften verwickelt sind.



Kurz darauf werden die Leichenteile des Bruders Karl (Brage Kjepso) gefunden - und zwar über die ganze Stadt verteilt. Er war nach einem Freigang aus dem Gefängnis nicht mehr zurückgekommen und als vermisst gemeldet worden. Weiterhin fehlt auch jede Spur von Margarete. Doch wie hängen die Vermisstenfälle der Geschwister zusammen?



Varg Veum kommt einem Drogenhändler auf die Spur, dem Karl Gunnar große Mengen Heroin gestohlen haben soll. Zusätzlich scheinen die ehemaligen Vormunde der drei Geschwister etwas zu verheimlichen. Die Ermittlungen führen Veum in einen Sumpf aus Drogen und Gewalt. Am Ende muss er sich entscheiden, ob er die Verantwortlichen stellen oder das Leben seines ungeborenen Kindes aufs Spiel setzen will.



Lene Nystrøm, die in der Krimifernsehserie die Freundin des Privatdetektivs spielt, gab ihr Schauspieldebüt in Ole Bornedals "Deliver Us from Evil" (2009). Weltweit bekannt wurde sie allerdings bereits 1996: Als Sängerin der Band Aqua feierte sie große Erfolge, vor allem der Megahit "Barbie Girl" dürfte vielen noch in Erinnerung sein. 2011 veröffentlichte die Band ihr drittes Studioalbum "Megalomania". Danach war Nystrøm 2012 neben Sondre Lerche, Espen Lind und Tommy Tee als Jurorin der norwegischen Version von "The Voice" im TV zu sehen.