Der investigative, gerade frisch entlassene Reporter Eddie Brock (Tom Hardy) kommt den dubiosen Machenschaften der "Life Foundation" auf die Spur, in deren Labor der skrupellose Wissenschaftler Carlton Drake (Riz Ahmed) an Experimenten zur Verschmelzung menschlicher und außerirdischer Lebensformen arbeitet. "Seine" Aliens sind Symbionten, die Drake in einem seiner Raumschiffe zur Erde geschmuggelt hat.



Brock, dessen Beziehung mit der Rechtsanwältin Anne (Michelle Williams) in die Brüche geht, da er vertrauliche Informationen aus ihrem Laptop für ein Interview mit Drake verwendet hatte, verschafft sich mithilfe von Drakes Labor-Leiterin Dora Skirth (Jenny Slate) Zugang zu den Labors der "Life Foundation". Dummerweise infiziert er sich dort mit Venom, einem der Symbionten, der ihn als seinen Wirtskörper benutzt – mit ungeahnten Folgen.



Denn Venom verleiht Brock zwar unglaubliche physische Kräfte, ist aber auch ständig ausgehungert – sein Beuteschema: Menschen. Brock hat deshalb alle Hände voll zu tun, seinen verfressenen "Mitbewohner" davon abzuhalten, ständig über die Menschen in seiner Umgebung herzufallen.



Während die Grenzen zwischen Wirt und Parasit allmählich verschwimmen, machen Drakes Männer mit allen Mitteln Jagd auf den Reporter und sein Alien, denn Venom ist Teil einer groß angelegten Strategie der Machtübernahme durch Drake und seine Symbionten. Bisher hat außer Venom allerdings nur noch ein anderer Symbiont auf der Erde überlebt, Riot, der so übel gelaunte wie hochgefährliche Anführer der Symbionten. Und da Venom inzwischen zunehmend Gefallen an seiner irdischen Existenz findet, schlägt er sich auf Eddies Seite, um den Kampf gegen seine eigene Spezies und Drake aufzunehmen.



Unter der Regie von Ruben Fleischer ("Zombieland", "Gangster Squad") entstand ein Sci-Fi-Action-Blockbuster, der teilweise auf den Comics "Venom: Tödlicher Beschützer" und "Planet der Symbionten" basiert. Im Unterschied zum Ton der Vorlagen jedoch betont Fleischer in seiner Verfilmung die komischen Seiten der ungewöhnlichen Mensch-Symbiont-WG aus dem Marvel-Universum. Sein "Venom" ist eine weniger blutrünstige, ironisch gebrochenere Variante des hybriden Monsters mit einer guten Portion trockenen Humors.



Das ganz große Plus dieser Comic-Verfilmung aber ist der Brite Tom Hardy ("The Dark Knight Rises", "Mad Max: Fury Road", "Inception"), der das ständige Odd-Couple-Hickhack seiner Figur mit dem sie besetzenden Alien zum Markenzeichen eines furiosen Action-Spektakels macht.