Vigil - Tod auf hoher See (2)

Eine Reaktorstörung lenkt Kommandant Newsomes (Paterson Joseph) Aufmerksamkeit von Amy ab. Bei der Notabschaltung verletzt sich Ingenieur Gary Walsh (Daniel Portman) und kommt auf die Krankenstation der "Vigil". Das Boot muss mit Notstrom laufen und auf Seerohr-Tiefe fahren. Elliot Glover (Shaun Evans), der Coxon (Steuermann), sieht Amy bei ihren Ermittlungen über die Schulter.



An Land: Als Kirsten (Rose Leslie) die Adjutantin Branning (Lolita Chakrabarti) befragt, erfährt sie, dass Walsh zwei Brüder hat. Burke hatte den Jüngsten wegen Mobbing angezeigt, woraufhin dieser sich das Leben nahm. Der mittlere Bruder, Sam, hat eine Vorgeschichte mit Drogen. Die Familie Walsh hatte also definitiv eine Rechnung mit Burke offen, die in einer Schlägerei in einem Pub gipfelte. Neben Walsh und Burke war Lieutenant Hadlow (Connor Swindells) an der Schlägerei beteiligt. Er tut ebenfalls Dienst auf der "Vigil". Kirsten informiert Amy.



Diese konfrontiert Hadlow mit diesen Informationen. Lieutenant Commander Prentice (Adam James), Erster Offizier der "Vigil", ärgert sich über Amy, da sie aus seiner Sicht das Boot in einer schwierigen Situation gefährdet, und sperrt die Kommissarin kurzerhand in ihrer Kabine ein. Amy erleidet eine Panikattacke. Die Erinnerungen an den tödlichen Unfall kommen wieder hoch, bei dem sie ihren Freund Ian verlor. Später entkommt sie durch den Notausgang. Die "Vigil" kollidiert beinahe mit einem Tanker, da sie wegen des Reaktorausfalls nahe unter der Meeresoberfläche fahren muss.



An Land wird Kirsten Longacre von zwei Männern überrascht, die in Amys Wohnung eingebrochen sind, wo Kirsten auf Bitte Amys vorübergehend wohnt. Es kommt zu einem erbitterten Kampf, bei dem Kirsten am Hals verletzt wird. Doch die Männer entkommen. Kirsten vermutet, dass sie nach dem USB-Stick suchen, den sie in Craig Burkes Appartement gefunden hat.



Auf der "Vigil" konnte der Reaktor repariert und wieder hochgefahren werden.



Neue Spuren führen zu einem neuen Verdächtigen: Lieutenant Commander Prentice wird von Amy lange verhört. Er hatte eine handgreifliche Auseinandersetzung mit Burke an dessen Todestag und mit dem Heroin falsche Spuren gelegt. Amy hat den Verdacht, dass Burke vergiftet wurde.



Kirsten Longacre erhält einen nächtlichen Hilferuf von Jade Antoniak (Lauren Lyle), Friedensaktivistin und Burkes Freundin, die nahe Dunloch in einem "Peace Camp" lebt. Zuvor hatte Jade Kirsten erzählt, der MI5 würde das Camp ausspionieren. Jetzt will Jade sich mit jemandem treffen, der angeblich weiß, was wirklich mit Craig Burke passiert ist. Kirsten soll dazukommen.



Doch als sie auf der Landstraße ankommt, liegt Jade unweit davon tot im Wasser.