Wendy 2 - Freundschaft für immer

Wendy Thorsteeg (Jule Hermann) lebt mit ihren Eltern Heike (Jasmin Gerat) und Gunnar (Benjamin Sadler), ihrem Bruder Tom (Julius Hotz) und Oma Herta (Maren Kroymann) auf einem alten Bauernhof namens Rosenborg. Ihr liebster Begleiter an langen Sommertagen ist das ehemalige Zirkuspferd Dixie, mit dem Wendy einen großen Teil ihrer Zeit verbringt. Dixie ist ein treuer Freund und für jeden Spaß zu haben.



Alles könnte so schön sein, würde der Familie nicht der Verkauf des Rosenborg-Hofes drohen, weil sie ihr Bankdarlehen nicht bedienen können. Ulrike Immhof (Nadeshda Brennicke), Besitzerin des noblen Reiterhofs St. Georg, hat große Pläne mit dem Land der Thorsteegs: Sie will es kaufen, den Hof abreißen und ein Gewerbegebiet errichten.



Die 2000 Euro Preisgeld beim jährlichen Turnier auf St. Georg könnten die Familie zunächst retten, und – wie der Zufall es will – Wendy hätte sogar ein Pferd, mit dem sie an dem Turnier teilnehmen kann. Der Metzger (Waldemar Kobus) hat die schöne Stute Penelope vorbeigebracht, die Vanessa Immhof (Henriette Morawe) gehörte, von ihrer Mutter Ulrike aber ausgemustert wurde.



Der Grund: Penelope ist kein Springpferd. Sie scheut Hindernisse und Wassergräben. Wendy braucht viel Zeit, Geduld und Dixies Hilfe, um Penelope ihre Ängste zu nehmen. Tatsächlich können Wendy und Penelope zum Turnier antreten, doch Ulrike scheut keine fiesen Tricks, um das Schicksal in ihrem Sinne zu beeinflussen.



Prominent besetztes Pferde-Abenteuer.