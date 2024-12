Wenn du nach dem Tod erwachst

Russ Potter (Cole Hauser) kehrt in seine kleine Heimatstadt im Süden der USA zurück, nachdem er erfolgreich an der Börse gearbeitet hat. Seine Investitionsratschläge sorgen jedoch dafür, dass viele Bewohner von Bare Hollow Teile ihrer Ersparnisse verlieren. Beleidigungen und Ausgrenzung sind die Folge, schließlich erhält er sogar Drohanrufe.



Der örtliche Sheriff Thurmond Fowler (Morgan Freeman) ist jedoch nicht beunruhigt und sieht keinen Anlass, in dieser Sache zu ermitteln. Doch die anonymen Anrufe hören nicht auf. Lediglich seine Nachbarin Delaine (Jamie Alexander) hält zu Russ, und die beiden kommen sich sogar näher. Doch dann wird Delaines Vater ermordet, wofür es keine Erklärung zu geben scheint.



Russ ist davon überzeugt, dass der Täter es eigentlich auf ihn abgesehen hatte. Gibt es wirklich eine Verbindung zwischen den anonymen Anrufen und dem Mord? Schon bald stellt sich heraus, dass einige Bewohner der Kleinstadt finstere Pläne verfolgen, die noch weitere Opfer fordern werden.



Regisseur Michael Mailer konnte für seinen wendungsreichen Thriller auf ein namhaftes Ensemble zurückgreifen. Die Hauptrolle übernahm US-Schauspieler Cole Hauser, der in zahlreichen größeren Hollywoodproduktionen mitgewirkt und vor allem durch seine Rolle in der Erfolgsserie "Yellowstone" Bekanntheit erlangt hat.



An seiner Seite agiert Jaimie Alexander, die unter anderem die Kämpferin Lady Sif in den Marvel-Filmen "Thor" und "Thor – The Dark Kingdom" verkörperte. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit Oscarpreisträger Morgan Freeman, der auf unnachahmliche Weise in der Rolle des kauzigen Kleinstadtsheriffs überzeugt.