Die Pariser Callcenteragentin Émilie (Lucie Zhang) begrüßt mit dem jungen Lehrer Camille (Makita Samba) einen neuen Mitbewohner in ihrem Zuhause. Schnell beginnen die beiden, miteinander zu schlafen, doch der beziehungsscheue Camille macht einen Rückzieher.



Émilie, die Gefühle für Camille entwickelt hat, kommt nur schwer mit seiner Zurückweisung klar, zumal er bald eine neue Affäre mit nach Hause bringt. Als das Zusammenleben in der WG zunehmend toxisch wird, zieht Camille aus.



Parallel dazu nimmt die frisch nach Paris gezogene Nora (Noémie Merlant) nach mehreren Jahren ihr Jurastudium wieder auf. Als sie sich für eine Party zum Semesterstart scherzhaft eine blonde Perücke zulegt, wird sie von ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen für das Camgirl und den früheren Pornostar Amber Sweet (Jehnny Beth) gehalten. Wegen der Verwechslung wird Nora bald gemobbt, und sie bricht schließlich ihr Studium ab.



Sie kehrt in ihr altes Berufsfeld zurück und heuert bei einer kleinen Immobilienagentur an, die provisorisch von Camille verwaltet wird. Der Lehrer befindet sich inzwischen in einer Berufspause, um sich auf eine Zugangsprüfung vorzubereiten.



Nora und Camille beginnen eine Beziehung, doch beim Sex hat Nora Probleme, die nicht nur mit ihrem jüngsten Trauma an der Sorbonne zu tun haben. Nora beginnt, online mit Amber zu chatten. Ihre Unterhaltungen entwickeln für Nora eine therapeutische Wirkung.



Camille ist mittlerweile wieder lose mit Émilie befreundet, doch als zwischen den beiden erneut Gefühle aufkommen, setzt Émilie ihm ein Ultimatum.



In seinem hoffnungsvollen, erotischen Liebesdrama "Wo in Paris die Sonne aufgeht" setzt sich der bekannte französische Regisseur Jacques Audiard ("Emilia Pérez", "The Sisters Brothers", "Ein Prophet") mit dem modernen, digital geprägten Datingverhalten und Liebesleben von heute auseinander.



Für seinen Kinofilm, der 2021 in Cannes seine Premiere feierte, hat Audiard drei Kurzgeschichten des New Yorker Graphic-Novel-Autors Adrian Tomine adaptiert und ihre Handlung nach Paris verlegt. Die Stadt der Liebe wirkt dabei durch die Schwarz-Weiß-Ästhetik von "Wo in Paris die Sonne aufgeht" anonymisiert und grafisch stilisiert. Der Film unterläuft hierdurch üblicherweise mit Paris verbundene Erwartungen und Vorstellungen und betont zugleich seinen eigenen Comic-Ursprung, der sich auch in wiederkehrenden Split-Screen-Montagen manifestiert.



An der Seite der bekannten Darstellerin Noémie Merlant ("Porträt einer jungen Frau in Flammen", "Tár") sowie von Jehnny Beth ("Anatomie eines Falls") und Makita Samba feierte die Schauspielerin Lucie Zhang mit "Wo in Paris die Sonne aufgeht" ihr Kinodebüt. Die BWL-Studentin kam über Instagram zu ihrer Rolle.