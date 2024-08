Wuff - Folge dem Hund

Ella (Emily Cox) und ihr langjähriger Freund Oscar (Holger Stockhaus) arbeiten zusammen in der Redaktion eines Berliner Magazins. Ella wünscht sich Kinder – ein Wunsch, den Oscar nicht teilt. Es kommt zur Trennung, und Oscar zieht aus der gemeinsamen Wohnung aus.



Ella geht in ein Tierheim und sucht den angeblich traurigsten Hund der Welt aus – Bozer. Bozer ist ein Ausreißer. Bereits auf der Fahrt nach Hause springt er aus Ellas offenem Wagen und läuft in den angrenzenden Wald. Als Ella Bozer dort sucht, trifft sie auf Förster Daniel (Kostja Ullmann). Wie gut, dass Ella kurz darauf von ihrem Chef den Auftrag erhält, einen Beitrag zum Thema Wald zu schreiben. Rechercheaufgaben führen Ella und Bozer über Umwege beziehungsweise einen schweren Sturz wieder in die Arme des netten Försters.



Ex-Fußballer Oli Simon (Frederick Lau) hat Schulden in sechsstelliger Höhe. Liebevoll kümmert er sich um Elfriede, den Hund von Frau Klein (Katharina Thalbach), die ins Krankenhaus musste. Elfriede bringt Oli auf eine neue Geschäftsidee: Hundesitter für die Schönen und Reichen Berlins. Das Geschäft nimmt schnell Fahrt auf. Damit macht Oli Silke (Marie Burchard) und ihrer Hundepension beziehungsweise Hundeschule "Happy Dogs" herbe Konkurrenz.



Zu Olis Kundschaft gehört auch der Berner Sennenhund Simpson, der bei dem Konzertpianisten Max (Urs Jucker), dessen Frau Cécile (Johanna Wokalek) und den beiden Kindern lebt. Die Kinder lieben Simpson abgöttisch, doch Max will den Hund loswerden, weil Simpson ihn jedes Mal anspringt, wenn Max nach Hause kommt. Was Max nicht ahnt – Simpson wird aufgrund der ganz besonderen Fähigkeiten, die Hundenasen haben, noch sein Lebensretter werden.



Ella, Silke, Cécile und Lulu (Maite Kelly) sind Freundinnen, treffen sich regelmäßig, um sich über das Leben, die Liebe und die Männer auszutauschen. Lulu fällt in der Runde aus der Reihe, denn sie besitzt keinen Hund, sondern eine Katze. Das könnte ein Problem sein, nachdem sie Professor Dr. Seligmann (Bastian Reiber) zu einem Date getroffen hat. Der Professor, Besitzer von Hund Casanova, mag keine Katzen.



Während sich die Wege von Hunden und Menschen in Berlin und Umgebung immer wieder kreuzen und zu neuen Paarkonstellationen führen, haben die Vierbeiner ihre ganz eigene Agenda – natürlich immer nur zum Besten ihrer Besitzerinnen und Besitzer. Denn wer die Leine in der Hand hat, fühlt sich als Chef, ist es aber vielleicht gar nicht.



Emily Cox und Frederick Lau überzeugen als verpeilte Hundefreunde, die ihr Leben neu sortieren müssen. Viel Situationskomik, zum Beispiel Hundefußball, und pointierte Dialoge machen "Wuff – Folge dem Hund" zu einem Komödienspaß für die ganze Familie.



Der deutsche Ensemblefilm ist bis in kleinste Nebenrollen prominent besetzt und hat Cameo-Auftritte weiterer Promis, darunter Autor Ferdinand von Schirach, Schauspieler Milan Peschel und Kida Khodr Ramadan, Designer Guido Maria Kretschmer, Kolumnist Harald Martenstein, Model Stefanie Giesinger und Jaecki Schwarz. Dieser gehört zur Stammbesetzung der ZDF-Reihe "Ein starkes Team". Holger Stockhaus tritt regelmäßig in der "heute-show" auf, außerdem ist er als Bestatter aus der ZDF-Krimi-Reihe "Friesland" bekannt.



Regisseur Detlev Buck hat einen Kurzauftritt im Tierheim.



Gedreht wurde in Berlin, Altenfeld und Weimar.