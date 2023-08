Zeit der Unschuld

Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer und Winona Ryder spielen die Hauptrollen in Martin Scorseses glänzend fotografierten Drama über geheime Leidenschaft, Intrigen und Heuchelei im New York der 1870er-Jahre.



Der freundliche und angesehene Anwalt Newland Archer hält sich an die Regeln der New Yorker Gesellschaft mit ihrer Tyrannei der Familienabstammung und des sozialen Ansehens. Seine Verlobung mit May Welland wird freudig begrüßt, bringt sie doch zwei der angesehensten Familien zusammen.



Newland glaubt, May wirklich zu lieben, und lobt ihre Anmut und ihren Anstand. Doch dann gerät seine geordnete Welt aus den Fugen, als eines Tages die in Europa verheiratete Cousine Mays, die Gräfin Ellen Olenska, auf der Flucht vor ihrem despotischen Mann in New York auftaucht. Die eigenständige, auf die Gesellschaft verrucht wirkende Frau wird mit unverhohlener Ablehnung empfangen.



Während die Gerüchteküche über ihre Verfehlungen brodelt, ist Newland Archer zunehmend fasziniert von Ellens erfrischender Unangepasstheit. Die gebildete und schlagfertige Gräfin weckt in Archer eine tief im Inneren vergrabene Sehnsucht nach Auflehnung gegen das Korsett der Konventionen. Er sieht in Ellen eine Seelenverwandte, und während ihrer Begegnungen und tiefen Gespräche verlieben sie sich leidenschaftlich ineinander. Während in den Salons hinter vorgehaltener Hand getuschelt wird, quält sich Newland mit der Entscheidung zwischen May und der Welt, die er kennt, und Ellen und einer Welt, von der er träumt.



Regisseur Martin Scorsese gehört zu den einflussreichsten Regisseuren des US-Kinos. Zu seinen bekanntesten Filmen zählen "Taxi Driver", "Hexenkessel", "Raging Bull", "Good Fellas", "Aviator", "Departed", "The Wolf of Wallstreet" und "The Irishman". Er arbeitet gern mit Filmgrößen wie Robert de Niro, Harvey Keitel, Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson und Leonardo DiCaprio zusammen. Mit Letzterem hat Scorsese auch sein jüngstes Werk "Killers of the Flower Moon" produziert, das 2023 auf den Filmfestspielen in Cannes vorgestellt wurde.



Scorseses Film "Zeit der Unschuld" basiert auf dem 1920 erschienenen sozialkritischen Roman der US-Schriftstellerin Edith Wharton. "Was mich an dem Buch wirklich fasziniert hat", sagt Scorsese, "war das Gefühl der Ergriffenheit – das Gefühl des Verlustes. Dies ist eine Liebesgeschichte, und die Liebe zwischen zwei Menschen, ob erfolgreich oder erfolglos, ist jedem gemeinsam."



Die Geschichte spielt unter den Privilegierten des alten New Yorks, einer abgeschotteten, stark strukturierten Welt, in der es hauptsächlich darum geht, den Schein zu wahren und eine strenge soziale Ordnung aufrechtzuerhalten. Wie Wharton beschreibt, war es "eine Hieroglyphenwelt, in der das Wirkliche nie gesagt, getan oder auch nur gedacht wurde".



In "Zeit der Unschuld" arbeitete Scorsese zum wiederholten Mal mit dem 2017 gestorbenen deutschen Kameramann Michael Ballhaus zusammen, der einst durch seine ungewöhnliche Bildsprache und die Zusammenarbeit mit Rainer Werner Fassbinder internationale Bekanntheit erlangt hatte und neben Scorsese mit vielen weiteren Regisseuren wie Francis Ford Coppola und Wolfgang Petersen gearbeitet hat.