Alle 40 Sekunden verschwindet in den USA ein Kind. Und obwohl die alleinerziehende Mutter Karla Dyson (Halle Berry) denkt, dass ihr selbst so etwas nie passieren könnte, ereilt sie genau dieses Schicksal: Während eines Besuchs im Freizeitpark wird ihr sechsjähriger Sohn Frankie (Sage Correa) von skrupellosen Kinderhändlern in ein Auto gezerrt und gegen seinen Willen mitgenommen.



Karla nimmt mutig die Verfolgung auf und jagt den Entführern auf der Autobahn hinterher. Es folgt ein wildes Katz-und-Maus-Spiel, in dessen Verlauf Karla erkennen muss, dass sie von den Behörden im Stich gelassen wurde und selbst die Verantwortung trägt, ihren Sohn zu retten: Im Polizeirevier meldet sie die Entführung beim Deputy Sheriff (Dana Gourrier) und stellt fest, dass die Polizei nicht schnell genug handeln wird. Zahllose unaufgeklärte Fälle von Kindesentführungen bestätigen ihren Eindruck.



Da das Leben ihres Sohnes jedoch in großer Gefahr ist, stellt sie sich den Entführern Margo (Chris McGinn) und Terry (Lew Temple) kurzerhand selbst entgegen und will in einem erbitterten Kampf dafür sorgen, dass diese für ihre Taten bestraft werden. Nichts und niemand kann sie jetzt noch aufhalten.



Die für das Drama "Monster's Ball" mit dem Oscar ausgezeichnete Schauspielerin Halle Berry ("X-Men") war bereits im Jahr 2013 in einem ähnlichen Entführungs-Thriller zu sehen: In "The Call - Leg nicht auf!" half sie als Mitarbeiterin einer Notrufzentrale einem gekidnappten Mädchen aus der Klemme.



Der Regisseur des von Halle Berry mitproduzierten Films ist Luis Prieto, der in der Vergangenheit bereits das Remake von Kultfilm "Pusher" inszeniert hat.



Das kreative Team hinter "Entführt in Louisiana" besteht zudem aus dem Kameramann Flavio Martínez Labiano ("The Gunman", "Non-Stop"), dem Stunt-Koordinator Steven Ritzi ("Prisoners", "Looper") und der Kostümdesignerin Ruth E. Carter ("Oldboy", "Atemlos - Gefährliche Wahrheit").



In den Nebenrollen des Films sind unter anderen die Darsteller Lew Temple und Christopher Berry zu sehen. Beide spielten bereits in der Zombie-Serie "The Walking Dead" mit. Die Schauspielerin Chris McGinn verkörpert zudem die skrupellose Kindesentführerin - sie hatte 1991 in "Das Schweigen der Lämmer" einen kurzen Auftritt als Leiche.