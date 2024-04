Auf spektakuläre Weise gelingt Dominic Toretto (Vin Diesel) der Ausbruch aus einem Gefangenentransport. Geplant und durchgeführt wurde die Aktion von seinem Freund Brian O'Conner (Paul Walker) und seiner Schwester Mia (Jordana Brewster). Ihre Flucht führt das Trio nach Rio de Janeiro, wo es auch gleich einen Auftrag annimmt. Doch der Coup, drei Autos von einem fahrenden Zug zu stehlen, misslingt, lediglich ein Ford GT 40 wird erbeutet.



Dieser erweist sich jedoch als extrem wertvoll: Im Wagen finden sie einen versteckten Chip, auf dem mehrere Geldverstecke des dubiosen Geschäftsmannes Hernan Reyes (Joaquim de Almeida) aufgeführt sind. Doch der amerikanische Sicherheitsdienst ist ihnen dicht auf den Fersen. Da bei dem Raub im Zug ein DEA-Agent starb, ist Luke Hobbs (Dwayne Johnson) mit einem Fahndungsteam vom Diplomatic Security Service, DSS, in Rio de Janeiro eingetroffen, um die flüchtigen PS-Freaks zu fassen.



Währenddessen haben Brian, Mia und Dominic zur Verstärkung einige alte Freunde nach Brasilien gerufen. Zusammen schmieden sie einen Plan, wie sie an die Millionen gelangen können. Und natürlich spielen schnelle Autos bei der gefährlichen Mission eine tragende Rolle.



Gegenüber seinen Vorgängern legt Film Nummer fünf der Reihe in jeder Hinsicht eine Schippe drauf: noch mehr Tempo, noch mehr Action und noch mehr Unterhaltung. Dabei ist "Fast & Furious Five" eine Art Klassentreffen der vorherigen Filme: Wieder mit dabei sind, neben den bekannten Hauptdarstellern Vin Diesel und Paul Walker, Jordana Brewster, US-Rapper Ludacris, Tyrese Gibson und Sung Kang - somit sind die beliebtesten und prägnantesten Charaktere der Prequels allesamt vertreten. Neu ist der Ex-Wrestler Dwayne "The Rock" Johnson, der mittlerweile zur ersten Riege der Hollywood-Actionstars gehört.