Verhandlungssache

Wenn es in Chicago um Geiselnahmen geht, dann ist er die erste Wahl: Verhandlungsspezialist Danny Roman (Samuel L. Jackson). Doch nun gerät er selbst unter Druck. Sein Partner wird ermordet, weil dieser zu viel über eine Korruptionsaffäre innerhalb des Polizeiapparats wusste. Alle Spuren führen zu Roman. Derart in die Enge getrieben, wechselt der Cop die Seiten. Er dringt in das Büro der Dienstaufsichtsbehörde ein und nimmt vier Personen, darunter den zwielichtigen Chef Terence Niebaum (J.T. Walsh), als Geiseln.



Als Verhandlungspartner in dieser prekären Situation fordert Roman seinen Kollegen Chris Sabian (Kevin Spacey), den einzigen Cop der Stadt, der ihm auf seinem Spezialgebiet das Wasser reichen kann. Sabian ist wenig erfreut über die kurzfristige Mission, wollte er doch gerade mit seiner Familie in den Winterurlaub starten.



Vor Ort eingetroffen, sieht er sich einer ganzen Reihe von verbitterten, aber auch sympathisierenden Kollegen von Danny Roman gegenüber. Wem soll er Glauben schenken? Dem Einsatzchef Adam Beck (David Morse) vor Ort, der Roman am liebsten mit einem geballten Polizeiaufgebot unschädlich machen würde, oder dem Geiselnehmer, der verzweifelt seine Unschuld beteuert? Der Beginn eines gnadenlosen Nervenkrieges, der für alle Beteiligten so manche Überraschung bereithält.



Der raffinierte Suspense-Thriller lebt nicht nur von seinen beiden charismatischen Protagonisten. Für die Nebenrollen entschied sich Gray für so treffliche Charakterköpfe wie David Morse ("Disturbia"), Paul Giamatti ("Sideways") und J. T. Walsh ("Die letzte Verführung"), der kurz nach Beendigung der Dreharbeiten starb.