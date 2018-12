Halbnackt und erschlagen liegt Tietz hinter dem Hotel. Die junge Kellnerin Tanja Kessler, die die Herren in der Nacht an der Bar bedient hat, wird Stunden später völlig verstört und mit zerrissener Kleidung im Wald gefunden. Was ist ihr zugestoßen? Handelt es sich um einen Fall von Missbrauch? War der Getötete Opfer und Täter zugleich? Leider ist die traumatisierte Kellnerin bei den Ermittlungen keine große Hilfe, da sie sich an das Geschehen nicht erinnern kann.

Als die Kommissare Stubbe und Zimmermann beginnen, die Ereignisse der Nacht zu rekonstruieren, bröckelt die Selbstsicherheit der Befragten. Jeder hat etwas zu verschweigen, und am Ende bleibt wenig von behaupteter Kollegialität und familiärem Miteinander.