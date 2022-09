Ricarda verwahrt sich gegen jegliche Ansprüche der Frau, mit der Karl im Verborgenen ein Kind gezeugt hat. Ihr Versuch, ein Bündnis mit Constanze und Julia zu schmieden und so die Führung bei Preus Brand zu erlangen, scheitert.



Mittlerweile steht nicht nur als Ahnung im Raum, dass Julia neuerlich ihrer Sucht erlegen ist. Doch bevor dies Konsequenzen zeigt, wird Julia entführt. Und findet sich gefesselt in einer entlegenen Waldhütte wieder.



Marguerite hat eine Therapie begonnen, kommt aber nicht von Urban los, der immer wieder beteuert, sich ändern zu wollen, es aber nicht tut. Simone, die immer von Constanze unterstützt wurde, versucht, diese nun aus deren emotionalem Tief zu holen, indem sie mit ihr in Constanzes Heimat reist: zum elterlichen Weingut, das Constanze nach dem Bruch mit ihrer Mutter seit 20 Jahren nicht betreten hat. Ricarda zieht sich selbst aus ihrem Sumpf der Trauer: Sie vereinbart einen neuen Termin für ihre Krebsoperation, nimmt am Alltag von Preus Brand teil und offenbart sich ihrer Tochter Marguerite – auch in der Hoffnung, mehr über deren Ehe zu erfahren.



Jakobs betrogene Frau Lilly schlägt Karls ungeliebtem Stellvertreter Robert vor, sich gegen die Brennerei zu verbünden, während Jakob und Simone der Wahrheit ins Gesicht sehen müssen, dass ihre Geschichte nirgendwo hinführt.



Und Julia begreift, dass ihre Entführung nicht enden wird – bevor sie sich nicht ändert. Sie stellt sich dem Entzug und den Konsequenzen.



Als Ricarda am eigenen Leib erfährt, aus welchem Holz der Mann ihrer Tochter geschnitzt ist, fasst sie einen Entschluss, den niemand je aufdecken wird. Währenddessen findet Constanze nicht nur eine neue Bestimmung, sondern auch eine neue Richtung mit Hans. Julia, die alles endlich gutmachen will, stürzt sich endgültig ins Unglück.