Drei Frauen bestimmten maßgeblich die Geschicke Karls: seine Zwillingsschwester Julia, eine trockene Alkoholikerin, die sich vom Familiengeschäft abgewandt hat und nun als prominente Suchtberaterin vor allem um ihren neuen Klienten kämpft, den verzweifelten Richter Reger.



Karls erste Frau Constanze, mit der er sich weiterhin eng verbunden fühlt, die überdies mit seinem besten Freund und Anwalt Hans verheiratet ist und die sich ihrerseits gerade zum ersten Mal in ihrem Leben als Künstlerin in die Öffentlichkeit wagt.



Und Karls Frau Ricarda, die ihm im Hintergrund diskret bei allen wichtigen Entscheidungen beisteht und dabei vor allen, auch vor Karl, ihre neu aufgeflammte Krebserkrankung geheim hält.



Als Karl auf dem Fest anlässlich Julias und seines 60. Geburtstages überraschend stirbt, treiben nicht nur lang geheime Verstrickungen und Geheimnisse an die Oberfläche, auch neue Konflikte entbrennen ohne Gnade. Karl hinterlässt kein gültiges Testament – dafür aber ein uneheliches Kind. Und Karls Stellvertreter Robert hat sich mittlerweile durch Hintertüren die Sperrminorität gesichert.



Ricardas und Karls drogensüchtige Tochter Simone hat eine Affäre mit Julias Sohn Jakob angefangen. Dieser findet keine Ruhe, solange seine Mutter nicht seinen Vater verrät – was auch seine Ehe mit Lilly schwer belastet, bis sie sich schließlich endgültig entzweien.



Und während niemand weiß, dass Karls erschütterte Witwe Ricarda zu ihrer Krebsoperation einfach nicht erscheint, weiß auch keiner, dass ihre so gesund wirkende Tochter Marguerite seit Jahren von ihrem Mann Urban brutal missbraucht wird.