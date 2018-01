Walter ist noch auf der Suche nach sich selbst. An seiner Tätigkeit bei den Grenztruppen wachsen die Zweifel, die Arbeit im Gasthof ist ihm mehr oder minder zugefallen, doch was will er eigentlich vom Leben? Eine Frau? Ehe und Familie? Die Erwartungen erfüllen, die sein Umfeld an ihn hat? Walter weiß es nicht, er weiß nur, er ist anders als die anderen.



Video: Was erwartet Walter von seinem Leben?