Taunuskrimi

Die Taunuskrimis im Überblick

In ihren Kriminalgeschichten widmet sich Autorin Nele Neuhaus dem märchenhaften und mystisch verwunschenen Taunus und seiner Umgebung, sowie den dort lebenden Menschen. Sie zeichnet in den spannenden, mit Thriller-Elementen gespickten Fällen faszinierende Gesellschaftsporträts, die zwischen Frankfurt und den ländlichen Milieus des Taunus angesiedelt sind. Durch die Fälle führt ein unkonventionelles Ermittlerduo, bestehend aus Kommissar Oliver von Bodenstein und seiner Kollegin Pia Kirchhoff von der Kripo Hofheim. Mit feinem Gespür und Menschenkenntnis nähern sie sich Verdächtigen, Motiven und nicht selten menschlichen Abgründen an. Mit gekonnter Akribie und durchaus unterschiedlichen Ermittlungsansätzen, ergänzt sich das sympathische Duo bei den Ermittlungen vor der wildromantischen und geheimnisvollen Kulisse.