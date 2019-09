Vor allem die 15-jährige Emma scheint sehr lustlos zu sein. Frank verteidigt seine Tochter, sie wäre halt noch in der Pubertät. Doch Cathrin beobachtet, dass Frank dazu neigt, Entscheidungen allein zu treffen, ohne seine Tochter einzubeziehen. Währenddessen machen sich Martina, Uli und Rupert Gedanken, was sie den vieren als besondere Events anbieten können.



Bei einer Klettersteig-Tour provoziert Emma eine gefährliche Situation. Frank ist wütend - der Urlaub droht zu platzen. Trotzdem gelingt es Martina, die vier für das Canyoning zu begeistern. Alle sind glücklich über die Tour, bei der sie gemeinsam viel Spaß haben. In seiner Begeisterung platzt Frank mit dem Plan heraus, mit Cathrin zusammenzuziehen. Vor allem Emma und Linus sind schockiert.



In der Zwischenzeit plagen Rupert heftige Schmerzen in der Hand. Eine Untersuchung bestätigt seine Befürchtungen: Er muss sich operieren lassen, wenn er jemals wieder klettern möchte. Doch wie soll er das Martina und Uli sagen? Wenn er ausfällt, kann die Alpinschule schließen.