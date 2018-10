Sophia Bischof zieht sich eine schwere Kopfverletzung zu. Für das Team Alpin eine Katastrophe. Ihre Alpinschule steht damit schon gleich nach ihrem Start kurz vor dem Aus. Zumal die Bank sowieso nur zögerlich einen Kredit vergibt. Uli muss seinen Hof als Sicherheit einsetzen, was zu einem heftigen Streit zwischen ihm und seinem Vater Johann führt. Zum Glück steht seine Frau Francisca fest an seiner Seite. Aber er ist sauer auf Martina, weil sie eine zu schwere Wildwasser-Route gewählt hat. Nur Rupert gibt so schnell nicht auf. Er findet, das Start-up von Sophia und Tom hat genauso eine Chance verdient wie ihre Alpinschule.