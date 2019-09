Zweite Freiheit

Martina jedoch hat keine Berührungsängste. Im Gegenteil - sie ist fasziniert von Gregors stiller Art und seinem geheimnisvollen Wesen. Zudem kann er kochen, was ihnen sehr hilft, denn sie erwarten drei Teenagermädchen, die ein paar Tage Urlaub in der Alpinschule gebucht haben.



Anne, Nele und Selina sind eng miteinander befreundet. Doch Nele und Selina haben sich wegen eines Jungen in die Haare bekommen, und Anne trägt ein Geheimnis mit sich herum. Rupert genießt, dass sich die Mädchen für ihn interessieren. In Wahrheit ist er jedoch ziemlich eifersüchtig auf Gregor, in den sich Martina scheinbar verliebt hat.