Willkommen in Europa



Europa – ein politisches Konstrukt? Ein geographischer Raum? Ein Mythos? Was steckt hinter diesem Wort, das so viel abdecken will und doch oft schwer greifbar ist? Junge Filmemacher*innen gewähren einen Einblick in die verschiedensten Lebensgeschichten und Alltagssituationen von Europäerinnen und Europäern.