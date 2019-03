Heike Sager beklagt, dass sie mit ihrem Mann nicht mehr reden könne. Julia ahnt, dass ein größeres Problem hinter der Auseinandersetzung um Heikes Geschäftsidee steckt. Michael Sager hat schließlich einen eigenen Dachdeckerbetrieb. Offenbar steckt dieser in akuten finanziellen Nöten. Immer mehr hat er sich in eine ausweglose Situation hinein manövriert, aus der er scheinbar nicht mehr herauskommt. Währenddessen trifft sich Julia immer öfter mit Felix Born. Der engagierte Arzt hat einen feinen Humor und zugleich eine gute Idee, denn Julia könnte doch die hübsche Wohnung mieten, die zufälligerweise gerade in seinem Wohnhaus leer geworden ist. Julia denkt tatsächlich darüber nach. Ihre Familie ist in heller Aufregung und gespannt darauf, Felix kennenzulernen. Aber sollte Felix der Grund für Tonio sein, aus Tölz wegzugehen?