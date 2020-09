Dem Himmel so nah

Pfarrer Tonio Niederegger steckt selbst in einem Zwiespalt, ob der von ihm eingeschlagene Weg als Priester noch der richtige ist. Zugleich wächst sein Aufgabengebiet, denn vorübergehend muss er eine Nachbargemeinde mit betreuen - der dortige Pfarrer hat sein Amt wegen einer Beziehung aufgegeben. Zum Glück hat Tonio in Maja Fricke eine kompetente Mitarbeiterin in der Beratungsstelle, die ihn tatkräftig unterstützt, obwohl sie den Zölibat kritisch sieht.



Julia beobachtet die Veränderung in Tonios Verhalten, aber sie will sich auf ihr eigenes Leben konzentrieren, denn endlich hat sie sich wieder verliebt. Mit Felix Born verlebt sie unbeschwerte Stunden. Auch Julias Familie, allen voran ihre Mutter Monika, ist von dem Arzt begeistert. Monika Schindel beliefert auch den Gasthof Laibinger mit Schindel-Essig. Hier wird Julia Zeugin, wie sie mit Lus Mutter Conny Laibinger über den Klosterwunsch spricht. Zugleich kommt es in der Küche des Gasthofs zu einem heftigen Streit zwischen Vater und Tochter. Julia wird klar, wie verzweifelt die Eltern sind. Auch Lu hadert mit ihrer Entscheidung: Wie kann sie jemals glücklich werden, wenn ihre Eltern unglücklich sind?