Mut zu leben

Die zweite Fehlgeburt innerhalb kurzer Zeit wirft Marthe aus der Bahn. Sie schottet sich vollkommen ab, lässt nicht mal mehr Alexander in ihre Nähe. Julia muss besonders einfühlsam agieren, um Marthe in ihrem Schmerz zu erreichen. Zudem ist Alexander verzweifelt, denn ihn treibt die Angst um, Marthe könnte ihn verlassen.



Privat muss Julia ebenfalls versuchen, die Wogen zu glätten, die ihr Verhalten gegenüber Felix aufgewühlt hat. Felix ist verletzt und zugleich wütend auf Tonio, der sich in seine Beziehung hineingedrängt hat. Tonio kann seine Wut verstehen. Wie Julia muss auch er herausfinden, welchen Weg er einschlagen soll. Überraschenderweise ist es ausgerechnet Julias Mutter Moni, die das Verhalten ihrer Tochter nachvollziehen kann. Aber sie fordert auch, dass Julia eine Entscheidung trifft.