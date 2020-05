Die Familientherapeutin erkennt rasch, dass Tanja Clemens zu viel Verantwortung für Andi übernimmt. Man könnte auch sagen, sie traut ihm wenig zu. Eine verzwickte Mutter-Sohn-Beziehung. Auch Andi reagiert zunehmend aggressiv auf seine Mutter, weil er spürt, dass sie in ihm einen Versager sieht.



Tonio Niederegger schlägt Guido Bender vor, Andi vorübergehend einzustellen, denn dem Tischler fehlt Personal. Da in der Beratungsstelle ein Küchenschrank aus der Wand gebrochen ist, bietet sich Gelegenheit, Andi gleich einzusetzen. Allerdings kommt Andi nicht gut damit klar, Anweisungen zu befolgen. Julia beobachtet hautnah, wie er sich mit Guido verkracht.



Tanja Clemens hingegen blockt zunächst ihr Gesprächsangebot ab. Doch als eine junge Frau bei ihr auftaucht, die Schulden ihres Sohnes eintreiben möchte, platzt auch ihr der Kragen. Vielleicht kann Julia Schindel ihr raten, wie sie Andi besser helfen kann? Auch wenn Julia und Tonio im selben Fall eingebunden sind, geht Tonio seiner Kollegin aus dem Weg. Nicht nur weil er beobachtet, wie sehr Julia aufblüht, seit sie sich immer öfter mit Felix Born trifft, auch plagen ihn ganz konkret Zweifel an seiner eigenen Berufung als Priester. Tonio weiß, dass es so nicht weitergeht und sucht Kontakt zu seinem ehemaligen Seminarleiter am Priesterseminar Dr. Klare.