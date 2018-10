Der Leiter des Dezernats Wirtschaftskriminalität Dr. Claus Reiter (gespielt von Gerd Anthoff) ist ein jovialer, urbayrischer Beamter, der häufig auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist. Seine Mitarbeiterin Prohacek ist ihm ein Dorn im Auge, da ihre intensiven Ermittlungen zuweilen seinen Bestrebungen nach einer höheren Position in die Quere kommen. Auch seine „Spezln“ aus Politik und Wirtschaft will er vor allzu eindringlicher Recherche geschützt wissen. So sitzt er häufig zwischen den Stühlen und hat Schwierigkeiten, die verschiedenen Interessen zu vereinen. In den entscheidenden Momenten hält er nicht immer zu seinen Mitarbeitern, aber mit dem Alter kommt auch die Altersweisheit und die verleiht ihm immer weichere Züge.