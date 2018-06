Interview zur 18. Folge

Gerd Anthoff: Da kann ich nur von mir auf andere schließen. Mich faszinieren keine wilden Verfolgungsjagden, sondern eher deren Ursachen. Ich will wissen, was Menschen treibt, im Guten und im Krimi natürlich auch im Bösen. Und dann möchte ich beobachten, wie sich das Netz langsam zusammenzieht. In unserem Fall kommt noch dazu, dass es fast immer Querschläger aus den eigenen Reihen, also von meiner Figur, gibt. Diese Mischung scheint auch den Zuschauern gut zu gefallen. Und dann sind die Schauspieler auch nicht gerade die schlechtesten und es macht Spaß, sie in ihren Verstrickungen zappeln zu sehen.