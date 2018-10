Seit Beginn der 90er Jahre arbeitet Jasmin Tabatabai sowohl als Schauspielerin als auch als Musikerin. Ihren Durchbruch in beiden Bereichen hatte sie im Jahr 1997 mit Katja von Garniers Musik-Road-Movie "Bandits", in dem sie ihre Leidenschaft für Musik mit der für Schauspiel erfolgreich verbinden konnte.





Für den von ihr mitkomponierten Soundtrack zum Film, der mit mehr als 700.000 verkauften CDs der bisher erfolgreichste eines europäischen Spielfilms ist, erhielt sie im selben Jahr die Goldene Schallplatte. Jasmin Tabatabai war in den letzten Jahren überwiegend auf der Kinoleinwand zu sehen, zuletzt in einer Hauptrolle in der internationalen Produktion "Altiplano" (2010).