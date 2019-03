Justus von Dohnányi stand nicht nur in deutschen, sondern auch in internationalen Kinoproduktionen vor der Kamera. Nach seinem Debüt 1999 in Peter Kassowitz "Jakob der Lügner" folgte im gleichen Jahr Michael Apteds James Bond-Version "Die Welt ist nicht genug". 2001 spielte er in Oliver Hirschbiegels hoch gelobtem Kinofilm "Das Experiment" einen brutalen Gefängniswärter, wofür er mit dem Deutschen Filmpreis in Gold als Bester Nebendarsteller ausgezeichnet wurde.