Sarah Masuch

Ihre erste Erfahrung vor der Kamera sammelte sie in dem Hochschulfilm "Fieber" (1997) von Christoph Hochhäusler. 2005 verkörperte sie in der Sitcom "Stromberg" Vanessa Schubert - ihre erste durchgehende Rolle. Film- und Fernsehproduktionen wie "Mutterglück" (2006), "Fleisch ist mein Gemüse" (2008) und "Achtung Arzt!" (2011) folgten. Das ZDF-Publikum kennt sie unter anderen aus Episodenrollen in den Krimiproduktionen "Einsatz in Hamburg" (2002) und "Der Kriminalist" (2011). In "Unter Verdacht - Die elegante Lösung" spielt sie Hajaya Afsatu, eine junge Afrikanerin, die illegal nach Europa flüchtet und die Strapazen der Einreise überstehen muss.