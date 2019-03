Sein Herz schlägt für zerbrochene Figuren

Tukur: Ich habe Geschichte an der Tübinger Universität studiert, bevor ich in die Niederungen der Schauspielerei abglitt. Geschichte ist gewissermaßen Politik der Vergangenheit. Und es ist enorm interessant zu sehen, wie vergangene Generationen mit den Anwürfen ihrer Zeit umgegangen sind, wie sie gewonnen oder verloren haben. Die Fehler, die gemacht worden sind, oft vermeintliche Kleinigkeiten mit verheerenden Folgen, sind Dinge, aus denen wir lernen können. Sie verorten mich auch in der Tiefe der Zeit und geben mir einen Halt im politischen Wirrwarr unserer Tage. Auch da betrachte ich mich immer wieder aus einer fiktiven historischen Perspektive und erschrecke darüber, was wir 2011 alles falsch gemacht haben.