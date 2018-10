"Senta Berger ist mein großes Vorbild"

Tabatabai: Nein, weil die Figur Julia Geroge mit meiner persönlichen Biografie nichts zu tun hat. Was Religion angeht, so spielt diese in meinem Leben keine Rolle. Deshalb kann ich auch mit der angeblichen Entwicklung hin zu einen neuem Glaubenskrieg zwischen Christentum und Islam wenig anfangen. Wenn ich einem Menschen begegne, ist das Letzte, was mich an ihm interessiert, ob er an Gott oder Alah glaubt. Wichtig ist jedoch, welche Organisationen die Demokratie bedrohen. Dazu gehört für mich der Islamismus. Und bin ganz klar der Meinung, dass man diesem mit einem wachen Auge entgegenblicken muss.