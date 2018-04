"Verletzbar wie wohl keine andere Ermittlerin"

Block: So nah wie möglich. Wir sind eigentlich immer von etwas Realem inspiriert, besonders aus Spannungsfeldern, in denen Amtsträger gern mal ihre Befugnisse überschreiten. Dann recherchieren wir, verbinden Geschichten, denken sie weiter, machen sie ein bisschen größer als das Leben und spitzen sie so zu, bis sie Leib, Leben und Integrität von Opfern und Helden bedrohen.

ZDF: Wie würden Sie die Figur der Ermittlerin Eva Maria Prohacek beschreiben?