Ausgegraben

Eine elegante Frau erscheint im Antiquariat. Sie sucht ein Buch über Kelten. Wilsberg kennt zwar das Buch, ist jedoch so damit beschäftigt, Steuerprüfer Talkötter in Schach zu halten, dass er der Kundin nur seine Visitenkarte gibt und ihre Telefonnummern notiert.



Bei Alex läuft es nicht besser: Sie wird aus ihrem neuen Nebenjob als Kellnerin hinausgeworfen. Als sie das noble Landhotel verlässt, wird sie von einem Unbekannten angefahren und verletzt. Auf dem Beifahrersitz glaubt Alex eine weibliche Leiche gesehen zu haben.



Am nächsten Tag wird die Leiche eben dieser Frau an einer viel befahrenen Straße gefunden - drapiert an einen Begrenzungspfahl. Ein Strick hängt ihr um den Hals, mit dem sie erwürgt wurde - sie hat Wilsbergs Visitenkarte bei sich.



Das Chaos nimmt seinen Lauf, als Alex Opfer eines Übergriffs wird und ein Zusammenhang mit ihrer Beobachtung auf der Landstraße deutlich wird. Will jemand eine unliebsame Zeugin aus dem Weg räumen? Die Polizei spekuliert währenddessen über einen potenziellen Serienmörder in Münster.



Wilsberg bekommt bei seinen Ermittlungen überraschend Hilfe von ganz ungewohnter Seite: Steuerprüfer Talkötter hat sein Herz für "private Ermittlungen" entdeckt und unterstützt Wilsberg, wo er nur kann.