Letzter Ausweg: Mord

Als er herausfindet, dass Silkes Freund Hans Haffner ebenfalls am Unfallort war, scheint sich diese Frage zu beantworten. Doch bevor der Detektiv Silke Buschfeld zur Rede stellen kann, wird sie ermordet in ihrer Wohnung aufgefunden.



Während vor allem der zuständige Staatsanwalt Günther Olsen, aber auch Kommissarin Anna Springer glauben, dass der impulsive Hans seine Freundin Silke aus Eifersucht getötet haben könnte, geht Wilsberg den Recherchen der Journalistin auf den Grund. So findet er heraus, dass die ehrgeizige Silke Buschfeld offenbar einem Skandal auf der Spur war, in den eine obskure Baufirma verwickelt war. Der Fall nimmt eine ungeahnte Wendung.