Todesengel

Für die Polizei scheint die Sache klar, aber Georg Wilsberg kommt ins Grübeln. Was ist mit Frau Kentrup, dem "Engel von St. Mauritz", die auch Jessicas und Susannes Tante betreute, die ebenfalls unter mysteriösen Umständen zu Tode kam? Hat sie sich wirklich uneigennützig und selbstlos um die alleinstehenden älteren Damen gekümmert? Und wie - wenn überhaupt - stehen diese Geschehnisse in Zusammenhang mit Jessicas Tod? Wilsberg hat alle Hände voll zu tun, die Lage in den Griff zu bekommen.



Letzte Folge mit Heinrich Schafmeister in der Rolle des Manni Höch.