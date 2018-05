Wilsbergs Interesse ist schnell geweckt. Die junge Polizistin starb bei einem mysteriösen Autounfall. Als er die Unfallstelle untersucht, fehlen vor der besagten Kurve nicht nur Bremsspuren, in einiger Entfernung findet er auch Hinweise, dass das Opfer von der Straße gedrängt wurde.



Während Anna durch den Verdacht gegen Carola, den sie nicht beweisen kann, und den Druck ihres Chefs zunehmend auf eine emotionale Krise zusteuert, taucht Wilsberg immer mehr in den Fall ein. Die Tote hatte eine Affäre mit ihrem Kollegen Oliver Scholz, dessen Eltern einen kleinen Fahrradladen in Münster besitzen. Hat er sich, um das verschuldete Geschäft retten zu können, auf kriminelle Machenschaften eingelassen? Wilsberg muss alles geben, um den Täter zu enttarnen. Und um Anna aus der Krise zu helfen.