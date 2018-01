In das Community Voting werden folgende Faktoren eingerechnet:



1. Views der veröffentlichten Talent-Beiträge auf YouTube.



2. Interaktionen auf YouTube im Verhältnis zu den Views (Kommentare, Bewertungen - positive und negative, Shares, Einbindungen in Playlists)



3. Mentions - wie oft wird der Beitrag in den sozialen Netzwerken Twitter und Facebook erwähnt. Dafür bekommt jedes der nominierten Videos einen individuellen Hashtag von uns.



4. Das prozentuale Verhältnis von positiven Bewertungen des Beitrags zu negativen auf YouTube (Daumen hoch zu Daumen runter).



Je nach Anzahl ihrer Views, Interaktionen und Mentions bekommen die Videos Punkte. Das heißt der Beitrag mit den wenigsten Views bekommt für die Reichweite 1 Punkt, der nächstbeste 2 Punkte und so weiter. Das Gesamtergebnis wird dann mit der prozentualen positiven Bewertung multipliziert. Die Formel sieht also wie folgt aus:



(REICHWEITE + INTERAKTION + MENTIONS) x Prozentuale positive Bewertung = Ergebnis des Community Voting



Der Beste der Besten



Am Ende des Jahres wird aus den zwölf Monatssiegern ein Jahresgewinner gekürt. Den Besten der Besten erwartet ein Entwicklungsauftrag für das ZDF mit einem Budget von 5.000 Euro.