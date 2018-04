Filme | ZDI talents - Beispielvideo: Zeig uns das Leben in der Zukunft

Inspiration für deine Video-Einreichung für den Cash & Quote Award: Das Leben in der Zukunft. Schick uns dein Webvideo bis zum 25.6.2017, um beim Cash & Quote Award 2.000€ und die Ausstrahlung deines Videos im ZDF zu gewinnen.