Der zornige junge Mann aus Stolberg ist ein glänzender Degenfechter und schwacher Lateiner. Ein Theologe von der Sorte, die sich innerhalb kürzester Zeit mit jedem anlegt. Müntzer sagt, was er tut und tut, was er sagt. Der Kopf zerplatzt ihm schier von zwingender Denkart und widersprüchlichen Gefühlen. Die Erleichterung, dass er mit seinen wüsten Gedanken nicht alleine auf der Welt ist, treibt ihn nach Wittenberg und lässt ihn - zumindest in unserem Erzählansatz - zum persönlichen Wegbegleiter wie zum direkten Widersacher Luthers werden. Das Schlimme an Müntzer: Er nimmt alles wörtlich, was in der Bibel steht. Das radikale Buch macht ihn zum radikalen Weltverbesserer.