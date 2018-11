Aktuelle Filmstarts

Kinostart: 29.11.18

Regie: Yarrow Cheney, Scott Mosier

Synchronisation: Otto Waalkes

Genre: Animation

Verleiher: Universal



Inhalt: Der weinachtshassende Griesgram ist zurück und hat dieses Jahr einiges zu tun. Das Weihnachtsfest in Whoville soll dreimal größer werden als es ohnehin schon ist, und das bedeutet dreimal so viel zu tun, um es zu sabotieren. Der Grinch will alle Geschenke, Weihnachtsbäume und –deko und damit das Weihnachtsfest insgesamt stehlen. Der einzige, den er ertragen kann, ist sein treuer Hund Max, der ihn bei seinem Vorhaben naiv unterstützt. Bei der Umsetzung seines teuflischen Plans trifft er allerdings auf das fünfjährige Mädchen Cindy-Lou Who, das sein Weltbild mit ihrer Selbstlosigkeit erschüttert.



Interview: mit Otto Waalkes