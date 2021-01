Bankkauffrau und Bodybuilderin ??‍️ Was ist eine starke Frau? - Auf Klo mit ItsColeslaw

Carina Moeller-Mikkelsen zeigt gern ihre Muskeln. Weiblich ist sie trotzdem. Die 22-jährige Bodybuilderin lebt in Kiel und gibt auf Instagram Einblicke in die guten und schlechten Seiten des Bodybuilding. Was eine starke Frau für sie ist und was Weiblic...

8 min 8 min 25.07.2017 25.07.2017 Video verfügbar Video herunterladen