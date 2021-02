Body Modification: 20.000 für ein krasseres Aussehen? - Auf Klo

Cira ist Bodymodderin – so nennen sich Personen, die neben Tattoos und Piercings auch deutlich krassere Eingriffe an ihrem Körper vornehmen, ihn also: Modifizieren. Für Cira heißt das unter anderem Tattoos, gemachte Brüste – und angespitzte Ohren. Für A...

11 min 11 min 27.01.2021 27.01.2021 UT UT Video herunterladen