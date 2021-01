HIV-Positiv: Wann solltest du einen Test machen? ???? ????

Als Marcel Dams sich vor 9 Jahren mit HIV infizierte, stand für ihn erstmal die Zeit still. Was würde auf ihn zu kommen? Stirbt man heutzutage noch an HIV? Trotz Aufklärung und einem Wissen über HIV, wie konnte ihm das passieren? Marcel hatte ungeschütz...

7 min 7 min 28.11.2018 28.11.2018 UT UT Video verfügbar Video herunterladen