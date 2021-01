Rassismus: 6 Dinge, die Du dagegen tun kannst

Rassismus geht dich nichts an? Da hast du die Rechnung aber nicht mit unserer neusten Auf Klo Folge gemacht. Rassismus gehört zur Geschichte Deutschlands und geht uns alle etwas an. Weil wir gemeinsam gegen Rassismus kämpfen müssen, damit am Ende des Ta...

12 min 12 min 21.07.2020 21.07.2020 UT UT Video verfügbar Video herunterladen