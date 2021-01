Was Frauenärzte denken - Der erste Frauenarztbesuch ??‍️ - Auf Klo mit ItsColeslaw

Ist unangenehm, muss aber sein: der erste Besuch bei der Frauenärztin. Was euch beim ersten Mal in der Frauenarztpraxis erwartet, kann euch am besten eine Gynäkologin selbst verraten. Dr. Runa Speer erklärt euch, was es mit diesem geheimnisvollen Stuhl ...

8 min 8 min 28.07.2017 28.07.2017 Video verfügbar Video herunterladen