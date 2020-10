Das Ende des Kapitalismus Teil 1 - Bildungsauftrag Podcast 4

Ist es ein Monster oder eine Segen? Der Kapitalismus macht was er will, wird aber immer seltener hinterfragt. Wir dachten: Fragen kostet nichts und haben so viel gefragt, dass unser erster Zweiteiler entstand. Ergebnis: Der Kapitalismus ist eine Fratze ...

