DEPRESSION - COLDMIRRORS STORY - BUBBLES mit Coldmirror

Coldmirror leidet seit ihrer frühen Kindheit an Depressionen und hat diese heute immer noch nicht vollständig überwunden. Bei ihr ging es sogar so weit, dass sie ernsthaft an Selbstmord gedacht hat. In dieser Sonderfolge von BUBBLES erzählt sie uns ihre...

4 min 4 min 24.03.2018 24.03.2018 Video herunterladen