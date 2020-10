AVENGERS 3: INFINITY WAR - Kritik / Review - 2018

Diese Woche startet der Superhelden-Crossoverfilm Avengers 3: Infinity War in den deutschen Kinos. In unserer Review erfahrt ihr ob der neuste Marvel-Streifen mit seinen Dutzenden Superhelden überzeugen kann oder ob alles grandios in den Sand gesetzt wi...

15 min 15 min 25.04.2018 25.04.2018 UT UT Video herunterladen